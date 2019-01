Lekter måtte returnere til kai under berging av KNM Helge Ingstad

innenriks

Men det er varsla kraftig vind i området, og lekteren som har lege ved sida av havaristen, har no returnert til kai, opplyser Sjøforsvaret måndag.

– Arbeidet med å trekke løftekjettingar under havaristen har gått føre seg gjennom helga. Vi har no fått ytterlegare to kjettingar under skroget. Kranlekteren Rambiz returnerte i morgontimane måndag til Hanøytangen sidan det er varsla kraftig vind i området ved havaristen, opplyser Forsvaret.

Søndag låg Rambiz fortøydd på utsida av fregatten og hjelpte saman med dykkarar i å trekke dei siste løftekjettingane under skroget.

Forsvarsmateriell håpar at hevinga av KNM Helge Ingstad kan byrje i midten av januar. Det kjem av at etaten skal vere nær ved å løyse problemet med at delar av fregatten ligg på havbotnen, skreiv Bergens Tidende laurdag.

– Om vi nærmar oss ei løysing og kva den eventuelt blir, kan eg ikkje seie noko om. Hevinga skjer når all detaljplanlegging er på plass og vêret er bra, seier kommunikasjonsrådgivar Vigdis Hvaal i Forsvarsmateriell.

Fregatten ligg under vatn i fjøra i Øygarden i Hordaland etter kollisjonen med tankskipet Sola TS natt til 8. november i fjor. Dei siste vekene har Forsvaret jobba med å sikre skipet og gjere det klart til å bli heva.

(©NPK)