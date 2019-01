Universitetet i Søraust-Noreg mintest Maren og Louisa med stille i to minutt

innenriks

Campus Bø hadde eit behov for å møte studentane til ei minnemarkering før semesterstart måndag for sjølv å «ramme inn det fryktelege som har skjedd», ifølgje instituttleiar Anette Bischoff. Ved alle campusar knytt til seg Universitetet i Søraust-Noreg (USN) vart minna til dei to unge kvinnene heidra med stille i to minutt – eitt minutt for kvar av dei.

– Det er nokre av studentane som er djupt rørt, ikkje berre av drapet, men òg av spreiinga av videoen. Dette er bestialitet sett i system som vi måtte finne ein måte å handtere på, seier Bischoff. Ho siktar til eit videoopptak frå åstaden som vart spreidd på internett.

Norske Maren Ueland (28) frå Bryne i Rogaland og danske Louisa Vesterager Jespersen (24) studerte saman ved USN i Bø og var på ferie saman i Marokko då dei vart drepne før jul. Dei vart funne drepne i eit turområde nær landsbyen Imlil i Atlasfjella måndag 17. desember.

Dobbeltdrapet blir av marokkansk politi etterforska som eit terrorangrep. Fire menn som er sikta i saka, har svore truskap til IS.

Campus Bø, der Ueland og Vesterager gjekk, vil halde ei eiga minnestund for dei etter bisettingane. Jespersen skal bisetjast laurdag. Det er framleis ikkje sett nokon dato for bisettinga til Ueland, får NTB opplyst.

