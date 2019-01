Danskebåtane i Oslo kopla til straum frå land

innenriks

Den offisielle opninga vart gjord av byrådsleiar Raymond Johansen (Ap), byråd for næring og eigarskap Kjetil Lund (Ap), byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Nguyen Berg (MDG) og hamnedirektør Ingvar M. Mathisen.

– Danskebåten har ein heilt spesiell plass i hjartet til oss nordmenn. Det gleder meg derfor stort at han no blir litt meir miljøvennleg, og at det no blir endå «dejligere» å vere norsk … i alle fall på Vippetangen. No håpar eg denne fine løysinga òg raskt kjem opp i København, seier Berg.

No har alle utanlandsferjer med faste anløp landsstraum.

– Det er ei skikkeleg god nyheit for alle som slit med konsekvensen av dårleg byluft i Oslo. No slepp vi at ferjene går på tomgang når dei ligg til kai. Dette er vinn-vinn for byen og for ferjene som får billegare straum, fortset byråden for miljø og samferdsel.

Målet er at Oslo på berre elleve år skal bli den første nullutsleppsbyen i verda.

(©NPK)