Helsedirektoratet: Eldre bør drikke mindre

innenriks

– For oss over femti så aukar drikkinga etter kvart som vi blir eldre. Det bør vi endre på, for det er skadeleg for helsa vår, seier direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet til NTB.

I ei kartlegging gjort av Opinion på vegner av Helsedirektoratet svarer halvparten, 49 prosent, av dei som drikk to gonger i veka eller meir, at dei ikkje er innstilte på å legge om vanane.

Undersøkinga består av 2.500 intervju med eit landsrepresentativt utval i alderen 30 år og eldre.

Meir alkohol dess eldre vi blir

Resultata viser at dei i aldersgruppa 60 år og eldre drikker langt oftare enn dei yngre, og det ser òg ut til at denne gruppa er minst interessert i å endre alkoholvanane sine.

Generelt drikk menn meir enn kvinner.

– Men vi har ikkje det same ambisjonsnivået når det gjeld alkohol som for røyk, understrekar helsedirektøren.

Direktoratet vil nemleg avskaffe røyking i Noreg, mens målet for alkoholinntak er ei fornuftig drikkeåtferd for den enkelte.

Lanserte hjelpeverktøy

I kartlegginga svarer berre 10 prosent at dei trur eit lite dataprogram – ein app – vil hjelpe til med å endre vanar, men helsestyresmakta vel likevel å satse på denne løysinga.

Tysdag lanserte Helsedirektoratet ein ny kampanje kalla Berre Du, som mellom anna består av to nye appar som skal gjere det lettare å endre levevanar, til dømes å trene meir eller å drikke mindre alkohol.

Budsjettet for kampanjen er 7,5 millionar kroner.

– Vi veit ikkje at det er den rette løysinga, men vi vil prøve det. Vi ønsker at alle lettare får tilgang til eit lågterskeltilbod, seier Guldvog.

Unge er meir deppa

Psykisk helse er òg eitt av temaa for undersøkinga. Svara viser at dei mellom 30 og 39 år føler seg meir deprimert eller nedstemd enn dei eldre.

Dei på 60 år og eldre føler seg minst deprimert. Det er fleire menn enn kvinner som svarer at dei aldri føler seg nedstemt.

– Det er jo gledeleg at livet blir betre når vi blir eldre. Men for dei unge som står i ein stressande kvardag, kanskje med forpliktingar for barn, og skal få til ein karriere og eit ekteskap, så kan det bli ganske mykje, erkjenner Guldvog.

(©NPK)