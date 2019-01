Opposisjonen rasar mot eksport av våpen til Jemen-krigen

innenriks

Frå talarstolen på Stortinget hagla kritikken då dei folkevalde tysdag behandla den årlege meldinga om norsk eksport av våpen og militært materiell.

Samtidig sa eit fleirtal av dei folkevalde nei til fleire forslag om å skjerpe regelverket for våpeneksport.

– Sterkt kritikkverdig

Bakteppet for kritikken er først og fremst krigen i Jemen, der ein koalisjon leidd av Saudi-Arabia kjempar ein blodig krig mot Houthi-opprørarar i landet. Konflikten har utløyst den verste humanitære krisa i verda, der om lag 14 millionar jemenittar står i fare for å bli ramma av svolt, ifølgje FN.

Krigen har rasa sidan 2015 og har kosta minst 10.000 menneske livet. Men først i november i fjor vedtok regjeringa at det ikkje skulle givast nye lisensar til våpeneksport til Saudi-Arabia.

– Regjeringa si handtering av denne saka er sterkt kritikkverdig og set einigheita om forståinga av regelverket under betydeleg press, seier Martin Kolberg i Ap.

Han viser til at det vart eksportert norske våpen og ammunisjon til Dei sameina arabiske emirata for 63 millionar kroner i 2017 og for 100 millionar i 2016, og forsvarsmateriell til Saudi-Arabia for 41 millionar kroner i 2017, trass i at FN i fleire rapportar har kritisert krigføringa.

– Dette er ikkje eit spørsmål om etterpåklokskap. Regjeringa visste meir enn nok til å kunne stanse eksporten. Men gjorde det ikkje, konstaterte Kolberg.

– Pinleg tregt

Også Liv Signe Navarsete i Senterpartiet meiner handteringa står til stryk.

– Regjeringa burde ha suspendert desse eksportlisensane langt tidlegare, seier ho, mens SV-leiar Audun Lysbakken meiner handtering er prega av at regjeringa har vore pinleg treg og taus.

I Stortinget svarte utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) på kritikken med at forsvarsindustrien er viktig for Noreg.

– Vi har eit omfattande og strengt regelverk, sa Søreide som peikar på at 25 lisenssøknader for våpeneksport vart avslått i 2017.

Søreide peikar på òg at Noreg aldri har tillate sal av våpen og ammunisjon, men berre såkalla B-materiell, til Saudi-Arabia.

– Vi har heller ingen haldepunkt for å seie at norsk forsvarsmateriell har vorte brukt i Jemen, seier Søreide. UD har granska påstandar om at norskprodusert materiell har vorte funnen i Jemen, men har ikkje funnen dokumentasjon på dette.

– Ei skam

Emirata, som er det landet i koalisjonen som har flest bakkestyrkar i Jemen, får framleis kjøpe militært materiell frå Noreg på bakgrunn av eksisterande kontaktar. Det reagerer fleire frivillige organisasjonar på.

– Det er ei skam at Stortinget fortset å tillate sal av militært materiell til koalisjonen, meiner Redd barnas landsdirektør i Jemen, Tamer Kirolos.

Konstituert generalsekretær Lisa Sivertsen i Kirkens Nødhjelp meiner det er urovekkjande at sal av militært materiell til autoritære regime har auka mest i 2017.

– Vi er med på å styrke regime som rammar sivile i konfliktar eller undertrykkjer sitt eige folke, seier ho.

