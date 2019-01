Pengar og teologi: Ny runde i retten for katolsk medlemskapsjuks

innenriks

Fylkesmannen har kravd 40,6 millionar kroner betalt tilbake, og bispedømmet gjekk til søksmål mot staten ved Kulturdepartementet for å få dette erklært ugyldig. Det vart tap i Oslo tingrett, og tysdag starta behandlinga i Borgarting lagmannsrett.

I innleiinga si streka prosessfullmektigen til bispedømmet under, advokat Anders Ryssdal, korleis den katolske kyrkja skil seg frå til dømes Den norske kyrkja og dei nordiske folkekyrkjene.

– Den norske kyrkja er nyleg omorganisert, men det er ingen tvil om at han er ei nasjonal kyrkje, sa Ryssdal.

Kven «høyrer til»?

Eit sentralt spørsmål i saka er kven som «høyrer til» i trussamfunn, slik det er formulert i lova som regulerer kor mykje støtte som skal utbetalast. I samband med det poengterte Ryssdal at den katolske kyrkja er ei «verdskyrkje».

– Er ein døypt, så er ein katolikk. Det er ikkje noko innmeldingskrav. Ein må ikkje møte opp og stadfeste trua si, sa advokaten.

Bakgrunnen for saka er at Fylkesmannen i Oslo og Akershus i 2015 melde bispedømmet for medlemsjuks. Den katolske kyrkja hadde funne polsk- og spanskklingande namn i telefonkatalogen, søkt opp personnummeret deira i Folkeregisteret og registrert dei som medlemmer.

Oppryddingsaksjon

Etter at det kom for ein dag at bispedømmet hadde brukt ein slik metode, vart det sett i gang ei omfattande opprydding. Av dei rundt 65.000 som metoden hadde gitt støtte for, var det 17.000 som bispedømmet ikkje fekk tak i. Av dei attverande stadfesta over 80 prosent at dei er katolikkar, noko advokat Ryssdal trekte fram i innleiinga si.

Som følgje av metoden som vart brukt, vart bispedømmet fråteke støtta til alle som var registrert på denne måten, òg dei som i ettertid stadfesta tilhøyrsel.

– Vi trur ikkje staten har gjort det mot nokon andre trussamfunn. I saka vår er det likebehandlinga som er krenkt. Når ein legg feil faktum til grunn, må vedtaket bli uriktig. Ein stat kan ikkje behandle eitt trussamfunn dårlegare enn eit anna, sa Ryssdal.

Oslo katolske bispedømme krev at tildelinga av støtte blir utrekna på nytt, med basis i medlemslistene etter oppryddinga i 2015.

Bot i straffesaka

I tillegg til den sivile rettsbehandlinga har medlemssaka òg vore oppe som ei straffesak, etter at bispedømmet ikkje vedtok den opphavlege bota. Den daglege leiaren vart frifunnen, men bispedømmet vart i Oslo tingrett pålagt ein føretaksbot på 2 millionar kroner for grovt bedrageri.

Motparten i søksmålet, staten og Kulturdepartementet, er representert ved regjeringsadvokaten.

– Også i den rettskraftige dommen i straffesaka vart det lagt til grunn at bispedømmet oppgav altfor høge medlemstal og oppnådde store økonomiske fordeler som følgje av dette, uttalte advokat Anders Blakstvedt hos regjeringsadvokaten til NTB før saka starta

Han held innleiingsforedraget sitt onsdag ettermiddag og torsdag formiddag. Det er sett av seks rettsdagar til behandlinga av saka.

