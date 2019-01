Dyrepark fjerna ulvestatue etter press

innenriks

– Vi har fått fleire tilbakemeldingar og reaksjonar, spesielt på teksten på statuen. Så vi tok ei vurdering. Mange oppfatta dette som eit uttrykk for synet til dyreparken, seier fagleg leiar Rolf-Arne Ølberg i Kristiansand Dyrepark til Fædrelandsvennen.

Statuen hadde ein anslått salsverdi på 120.000 kroner, men vart gitt gratis til dyreparken i 2002 med påskrifta «Til minne om Ulvemassakrene i Stor-Elvdalen 2001».

– Eg vart så forbanna etter ulvemassakren i Østerdalen i fjor, og bestemte meg for å lage ein skulptur til minne om dei døde ulvane, uttalte bilethoggar Skule Waksvik til Fædrelandsvennen den gongen. Sju ulvar i Atndalsflokken vart skotne frå helikopter, trass i store protestar.

Waksvik, som opphavleg er frå Strinda i Trøndelag, døydde 90 år gammal i februar i fjor.

Dyreparken har førebels plassert statuen på eit lagar. Dei vurderer å bruke han i ei utstilling der begge syn kjem fram.

Fagleg leiar i parken fortel at fjerninga av ulven har skapt reaksjonar.

– Dei fleste av desse er sinte og trur at vi no er imot ulv. Sanninga er at vi er for artsbevaring, og dermed òg for bevaring av ulv i norsk natur, seier han.

