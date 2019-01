Holden: Familien har vedteke å ikkje betale løysepengar

innenriks

– Det er som kjent fremma eit krav om løysepengar mot familien. Politiet har likevel gitt familien ei klar oppmoding om ikkje å innfri kravet slik saka står no. Familien har vedteke å følgje råda til politiet, sa Holden på ein pressekonferanse onsdag ettermiddag.

– Vi håper derfor at offentleggjeringa av saka i dag vil bidra til at vi kjem i kontakt med dei som har bortført Anne-Elisabeth, og at vi får ei stadfesting på at alt står bra til med henne, slik at vi deretter kan starte ein prosess med å få Anne-Elisabeth trygt heim til familien sin, seier Holden.

Han seier familien har fått ei grundig rettleiing frå fagmiljø i politiet når det gjeld løysepengekravet og vurderinga av om dette skal innfriast eller ikkje.

– Med tanke på at dei har fått eit så eintydig råd, så er det vanskeleg å tenke seg at ein skulle agere i strid med rådet som er gitt, seier Holden.

– Den vurderinga har vore særs krevjande, seier han.

Han fortel òg at han ikkje kjenner til om familien fekk noko forvarsel om kva som kunne komme til å skje.

(©NPK)