Politiet ber folk om tips, opplysningar og observasjonar

innenriks

– Når vi no går ut offentleg med denne saka, kjem det av at vi trass brei og omfattande etterforsking, har behov for meir informasjon. Det har vore ei vanskeleg avgjerd å ta, men vi håpar og trur at vi kan få verdifull informasjon, sa Tommy Brøske, leiar for etterretning og etterforsking i Aust politidistrikt på ein pressekonferanse onsdag formiddag.

Politiet trur Anne-Elisabeth Falkevik Hagen (68) vart bortført frå heimen sin i Sloraveien på Lørenskog om morgonen eller formiddagen 31. oktober i fjor. Brøske ber publikum om tips knytt til nær sagt alle former for aktivitet denne dagen og i dagane før – sjølv om aktiviteten tilsynelatande ikkje var mistenkjeleg. Politiet veit ikkje om kvinna blir halden skjult i Noreg eller utlandet.

– Politiet ber folk som regelmessig går tur i området rundt bustaden, om å melde seg for politiet. Den aktuelle dagen var halloween-dagen, og folk kan kanskje hugse den betre på grunn av dette, sa Brøske.

Han ber også bilførarar som var i området rundt bustaden 31. oktober eller før om å melde seg, og han er spesielt interessert i personar som kan ha filma frå området – med dashbordkamera, mobiltelefon eller gjennom videoovervaking av eigen bustad.

Det blir også utplassert ein eigen politipost der folk kan melde seg.

