Signalfunn i leitinga etter dei sakna i Tamokdalen

innenriks

– Vi har gjort funn, det vil seie utslag på sende- og mottakarutstyret i helikopteret, seier operasjonsleiar Rune Nilsen i Troms politidistrikt til NTB.

Det vart også før helga plukka opp signal frå skredsøkarar som blir anteke å tilhøyre to av dei sakna skituristane i rasområdet i Tamokdalen i Troms. Nilsen vil ikkje utdjupe kvar eller kva funna natt til onsdag stammar frå og viser til at politiet kjem med ei pressemelding seinare onsdag.

Søka vart avslutta etter eit par timar, opplyste politiet i 6.30-tida onsdag.

– Vi har markeringar i raset. Eg vil ikkje gå ut med no om vi har to eller fire funn. Det får vi komme tilbake til, seier operasjonsleiaren.

Elektronisk søk

Søka natt til onsdag vart gjord med eit Sea King redningshelikopter, med mannskap hengande under maskina som dermed hadde god sikt til bakken. Dei starta tidlegare enn planlagt fordi vêret letta tilstrekkeleg i løpet av natta til at det gjekk an å fly inn i luftrommet over skredet.

Helikopteret brukte sende- og mottakarutstyr for å prøve å få nøyaktige posisjonar på dei to signala som er plukka opp i tidlegare søk. I tillegg håpte ein å lokalisere dei to siste skredsøkarane i snømassane. Det skal gjere det enklare for bakkemannskapet å finne dei sakna.

– Det er ikkje forsvarleg å setje inn bakkemannskap slik tilhøva er no. Planen er først å lokalisere dei sakna, så vurdere skredfaren og sikre området før dei sakna blir gravne fram og henta ut av raset, seier Nilsen.

Sakna sidan onsdag

Dei fire sakna skiløparane er finske Mikael Sten (29), Niklas Nyman (36), André Stenfors (32) og svenske Disa Bäckström (29). Dei var på topptur til Blåbærfjellet og vart sist observert i 14-tida onsdag i førre veke. Etter nokre timar vart ein femte person i turfølgjet bekymra og melde frå til politiet.

Politiet har opplyst at det ikkje lenger er håp om å finne overlevande, og at ein dermed søkjer etter antekne omkomne. Hovudteorien til politiet er at dei fire er tekne av skredet og ligg gravlagt i snømassane.

(©NPK)