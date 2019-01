Sivile helikopter kan erstatte militære i nord òg i krig

innenriks

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) vart utfordra på helikopterkapasiteten i Nord-Noreg, då han stilte i spørjetimen i Stortinget onsdag.

Både Arbeidarpartiet og Senterpartiet er motstandarar av avgjerda til regjeringa som kom før jul om å flytte seks av ni Bell 412-helikopter frå Bardufoss til Rygge. Også KrF-leiar Knut Arild Hareide har varsla omkamp om helikopterløysinga i regjeringsforhandlingane.

Partia er bekymra både for den sivile beredskapen og for den framtidige forsvarsevna i nord.

– Lettvint

Forsvarsministeren uttalte at flyttinga av dei seks helikoptera til Rygge kjem av behovet for å byggje opp kontraterrorkapasitet i sør. Han seier dei militære helikoptera i nord vil bli erstatta av sivile helikopter.

Når det gjeld den militære kapasiteten peika Bakke-Jensen på at dei sivile mannskapa kan trenast til å delta i militære operasjonar. Då vil dei bli uniformerte, tildelt grad og helikoptera gjort om til militære kapasitetar, uttalte han.

Forsvarspolitiske talsperson Liv Signe Navarsete i Senterpartiet synest opplysningane er oppsiktsvekkjande.

– Eg vart heilt teke på senga av dette. Eg må seie at eg blir uroleg av at statsråden tek så lett på det å ha folk med kvalifisert militær opplæring. Ein kan jo ikkje berre ta på ein sivil pilot ei uniform og seie at det er fullgodt. Dei må jo ha tilstrekkeleg militær opplæring. Dette verkar veldig lettvint, seier Navarsete til NTB.

Trengst mot terror i sør

– Det er fullt mogleg i ei fred-krise-krig-utvikling å uniformere sivile helikopter og gi sivile pilotar trening og grad, slik at dei kan fly som militært personell. Det blir gjort mange stader og kan òg gjerast i Noreg. Det er rom for dette både innan folkeretten og lovverket til krigen, utdjupar Bakke-Jensen til NTB etter spørjetimen.

– Då har vel opposisjonen rett i at den militære kapasiteten blir svekt i nord?

– Ja, men det har vi vore heilt opne om. Vi omprioriterer i tråd med ønsket til Forsvaret om å byggje opp ein kontraterrorkapasitet hos spesialstyrkane, seier Bakke-Jensen.

Han avviser samtidig at den sivile beredskapen vil bli svekt, slik opposisjonen fryktar. Bell-helikoptera på Bardufoss blir stadig brukt i leite- og redningsaksjonar, sist under leiteaksjonen etter fire skigåarar i Tamokdalen.

Bakke-Jensen seier førebuinga til flyttinga startar i år, men at dei seks helikoptera først vil bli flytta når Justis- og beredskapsdepartementet har skaffa sivile erstatningar.

Både Ap og Sp uttrykte sterk tvil om i kva grad dei sivile helikoptera verkeleg vil vere på plass innan dei militære helikoptera blir flytta, og viste til tidlegare erfaringar med forseinkingar.

(©NPK)