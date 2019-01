DN gjer heilomvending: Sluttar ikkje med kulturmeldingar likevel

innenriks

«Det er sjølvsagt viktig å lytte til lesarane sine. Omfanget av og innhaldet i mange av reaksjonane har overtydd oss om at vi i jakta på å kutte kostnader gjorde ein feil. Derfor omgjer vi avgjerda», skriv sjefredaktør Amund Djuve i DN i eiga avis.

Han grunngir avgjerda slik:

– Lesarar gav tydeleg uttrykk for at dei meinte det var heilt feil av Dagens Næringsliv å slutte med kulturmeldingar – ikkje minst sidan bokanmeldar Bjørn Gabrielsen, musikkmeldar Audun Vinger og filmmeldar Øyvor Dalan Vik er blant dei aller beste kritikarane i landet.

Redaktøren varslar likevel at det kan komme nokre endringar. Ikkje minst understrekar han at dei vil satse på å gjere meldingane tilgjengelege for digitale lesarar.

Blant dei som reagerte på avgjerda om å legge ned kulturmeldingane, var Petter Stordalens forlag Capitana, som varsla i Klassekampen at dei ville slutte å annonsere i næringslivsavisa som direkte følgje av kuttet i meldingane.

