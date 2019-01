Forbrukartilsynet blir flytta til Grenland

innenriks

Regjeringa kunngjorde endringane i verkemiddelapparatet på forbrukarområdet torsdag. Endringane skal gi tydelegare rollefordeling, betre samordning og eit meir effektivt klagebehandlingstilbod, heiter det.

– Klagebehandlingstilbodet skal samlast hos Forbrukartilsynet, og Forbrukarrådet skal reindyrkast som interesseorganisasjonen til forbrukarane. Formålet med dette er å skape eit betre vern for norske forbrukarar, seier forbrukarminister Linda Hofstad Helleland (H).

Endringane inneber også at Sekretariatet for Marknadsrådet og Forbrukarklageutvalet blir avvikla. Oppgåvene blir overførte til Forbrukartilsynet.

Hovudkontoret for det utvida Forbrukartilsynet blir lagt til Grenlands-området. Tilsynet skal samtidig overta kontora til Forbrukarrådet i Tromsø, Stavanger og Skien. Endringane inneber at rundt 40–50 stillingar blir flytta ut av Oslo. Flyttinga til Grenland gjeld rundt 30 stillingar, får NTB opplyst.

Det er planlagt at omstillingsprosessen kan føregå innanfor ein periode på inntil to år, opplyser regjeringa.

– Eg forstår at desse endringane blir opplevd som dramatiske for dei tilsette som blir ramma. Men som statsråd har eg ansvaret for å bidra til ei best mogleg organisering av sektoren. Eg vil legge til rette for ein best mogleg prosess overfor dei tilsette. Dei vil bli godt varetatt i tråd med dei reglane som gjeld for omstilling i staten, seier Helleland.

