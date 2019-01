Regjeringa lei av mangelen på kvinnelege leiarar – sender råd til 500 selskap

innenriks

Helleland og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sender i desse dagane råd til 500 selskap om korleis dei skal få fleire kvinner opp og fram i bedrifta.

– Vi har mange dugelege leiarar som viser at det er mogleg å rekruttere fleire kvinner i leiinga, og det fortener dei honnør for. Dei blir lagde merke til, og dei er attraktive arbeidsgivarar, særleg for dei unge flinke folka, seier Helleland.

Råda er basert på innspel frå næringslivet sjølv.

Blant dei er å:

* setje mål for kjønnsbalanse på alle nivå i bedrifta og måle utviklinga

* formulere stillingsutlysingar sånn at både kvinner og menn blir tiltrekt

* tenke nytt når det gjeld alder og karrierebakgrunn når folk skal tilsetjast

* alltid ha både kvinner og menn på lista over dei som blir innstilt

Karriere og familie

Selskapa blir oppfordra til å legge til rette for å kunne kombinere familie og karriere. Leiaren må gå føre med eit godt døme og forvente at fedrar tek pappaperm og er heime med sjukt barn, ifølgje brosjyren regjeringa har laga. Dessutan bør ein følgje opp menn og kvinner når dei kjem tilbake frå foreldreperm.

– Arbeid med kjønnsbalanse i toppleiinga er ikkje noko ein kan jobbe med sånn innimellom, det må tvert imot vere ein integrert del av rekrutterings- og personalpolitikken til selskapa, seier Isaksen.

Selskapa blir rådde til å jobbe systematisk med å finne talent av begge kjønn, følgje dei opp med mentorordningar og gi dei kompetansen dei treng for å kunne ta ein toppleiarjobb.

Det må stillast krav til dagleg leiar om å sørgje for at utviklinga går i riktig retning.

Lei av unnskyldningar

Berre 21 av dei 200 største selskapa i Noreg har ein kvinneleg toppleiar. Og i toppleiargruppene i desse selskapa er kvinnedelen berre 22 prosent.

Selskapa får streng melding frå Helleland og Isaksen i forordet til brosjyren:

– Vi har sett oss leie på at nokre av selskapa unnskyldar manglande mangfald i toppen med at det ikkje finst kompetente kvinner til stillinga, eller at desse kvinnene sjølv ikkje ønsker jobben. Dei kompetente kvinnene finst, og selskapa må ta ansvar for at fleire blir moglegheita gitt til å jobbe seg oppover og få leiarerfaring.

(©NPK)