18 millionar til betre psykisk helse hos studentar

innenriks

Sjølv om dei fleste studentar oppgir at dei trivst, har langt fleire studentar oppgitt over tid at dei slit med den psykiske helsa si.

Derfor aukar regjeringa støtta til arbeidet for betre psykisk helse og førebygging av rusproblem ytterlegare i 2019 med 10 millionar. Det betyr at 19 samskipnader og institusjonar deler totalt 18,4 millionar.

– I utgangspunktet skal studentar som slit psykisk eller har rusproblem, få den hjelpa dei treng gjennom kommunehelsetenesta, men vi ønsker å bidra slik at det kan lagast ulike tilbod på studiestadene i tillegg, seier forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Helseminister Bent Høie (H) seier at det frå 2020 vil bli stilt krav om at kommunane i alle landet skal ha psykologkompetanse. Ifølgje Høie har regjeringa lagt til rette for at alle kommunar kan ta imot tilskot for å rekruttere psykologar innan denne fristen.

(©NPK)