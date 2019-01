Equinor får første løyve til lagring av CO2

innenriks

Den norske petroleumsgiganten søkte om utnyttingsløyve nummer 1 saman med samarbeidspartane Shell og Total. Løyvet gjeld eit undersjøisk reservoar til lagring av CO2.

Prosjektet har namnet Northern Lights, og saman skal selskapa gjennomføre forprosjektstudiar for å vurdere moglegheitene for eit CO2-lager knytt til ei løysing med fullskala CO2-handtering. Denne forprosjekteringa vil gi meir nøyaktige kostnadsestimat fram mot ei investeringsavgjerd.

– Regjeringa har ambisjon om å realisere ei kostnadseffektiv løysing for fullskala CO₂-handtering i Noreg, gitt at dette gir teknologiutvikling i eit internasjonalt perspektiv. Arbeidet til selskapa med å modne fram ei lagerløysing for CO₂ er ein nødvendig føresetnad for at vi skal lykkast med dette, seier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp).

Utlysinga var i juli, mens søknadsfristen gjekk ut i september. Equinor og samarbeidspartane skal etter planen levere såkalla PUD – Plan for utbygging og drift i løpet av året. Det blir lagt opp til ei investeringsavgjerd i 2020/2021.

(©NPK)