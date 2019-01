Helse Stavanger sikta for bruk av tvang mot mindreårig

innenriks

Siktinga omfattar ulovleg tvang mot ein pasient under 16 år i perioden frå september 2016 til januar 2017, skriv Stavanger Aftenblad.

Fylkesmannen i Rogaland har tidlegare behandla saka og konkluderte med at tvangbruken gjennom isolering og transportbelte var ulovleg og at Stavanger universitetssjukehus hadde så mangelfull dokumentasjon av isolasjonsbruken at det er eit brot på kravet om forsvarleg behandling.

Styreleiar Stener Kvinnsland seier til avisa at saka er beklageleg og at Helse Stavanger sjølvsagt skal bistå politiet med informasjonen dei treng.

(©NPK)