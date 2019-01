Idrettsleiar og trenar sikta for overgrep gjennom 30 år

innenriks

Det var ein tidlegare utøvar som melde frå om at han hadde vorte utsett for overgrep av trenaren, melder NRK. Idrettsklubben sende derfor brev til politiet, og det vart sett i gang ei omfattande etterforsking. Politiet meiner å ha avdekt overgrep som strekker seg heilt tilbake til 80-talet.

Ifølgje NRK har politiet vore i kontakt med over 60 personar som dei meiner kunne ha vore utsette for overgrep.

Mannen er sikta for valdtektsforsøk, seksuell omgang med mindreårige, for å ha utnytta posisjonen og stillinga si, og for å ha prøvd å påverke vitne.

Ifølgje politiadvokat Henning Klauseie i Innlandet politidistrikt skal hendingane ha skjedd både i samband med trening, konkurranse og privat samvær i inn- og utland. For enkelte av dei fornærma skal overgrepa ha skjedd fleire gonger.

– Totalt har vi oppretta ni saker som gjeld seksuelle overgrep eller forsøk på det. Men vi fryktar at det er ein del mørketal her, opplyser politiadvokaten til kanalen, og ber dei som kan ha vorte utsett for overgrep om å ta kontakt med politiet.

Mannen sin forsvarar Vegard Aaløkken fortel at klienten hans har tilstått nokre av forholda.

