KrF: Avskyeleg innvandringsutspel frå Frp

Utspelet kan forsure regjeringsforhandlingane mellom Høgre, Venstre, KrF og Frp som går føre seg på Granavolden på Hadeland.

– Dette minner om ei form for rasepolitikk og ein statleg familieplanleggingspolitikk som er "helt hinsides", seier Bekkevold til NTB.

Innspurt

Han har vorte kontakta av fleire i KrF som har reagert sterkt på utspelet torsdag, som kom i innspurten av forhandlingane på Granavolden.

– Dette er jo også noko våre forhandlarar har fått med seg, og noko dei legg i potten. Amundsen bidreg jo til å teikne eit bilde av Frp som er ganske trøblete, seier Bekkevold.

Samansetning

Til TV 2 sa Amundsen torsdag at han er oppteken av befolkningssamansetninga i Noreg.

– Etniske nordmenn har ei fallande fødselskurve. Det meiner eg til liks med Erna Solberg at vi bør gjere noko med. Men løysinga er ikkje å få ein endå større innvandrarbefolkning, tvert imot må vi sørgje for at den etnisk norske befolkninga blir halden ved like, sa Amundsen.

Barnetrygd

Ei viktig sak for KrF forut for forhandlingane har vore å få auka barnetrygda. Til TV 2 seier Amundsen at å lønne store barnefamiliar blant innvandrarar kan vere til hinder for integreringa.

Også det reagerer Bekkevold på.

– Dette er politikk som berre har til hensikt å splitte folk og grupper, seier han.

