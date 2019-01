Nye Vegar får tre nye store vegprosjekt

innenriks

Strekningane regjeringa ønsker å gi selskapet ansvaret for, er E6 Øyer-Otta i Oppland, E6 Kvænangsfjellet i Troms og E16 Kløfta-Kongsvinger i Akershus og Hedmark.

– Nye Vegar vart etablert for å byggje vegar i Noreg på ein betre og meir effektiv måte slik at vi får meir veg for pengane, seier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

– Eg har stor tru på at Nye Vegar vil byggje ut desse strekningane på ein rask og kostnadseffektiv måte, legg statsråden til.

Ulik oppstart

Nye Vegar vart oppretta som eit statseigd aksjeselskap i 2015 og overtok ansvaret for utbygging og drift av visse motorvegar frå Statens vegvesen. Selskapet har ikkje meir enn 150 tilsette, men har likevel eit stort ansvar for vegprosjekt til nesten 150 milliardar kroner dei neste 20 åra.

Dei tre strekningane selskapet no ser ut til å få ansvaret for, inneheld fleire prosjekt som ligg inne i Nasjonal Transportplan 2018–2029. Status for prosjekta er ulike, og det er planlagt gjennomføring på ulike tidspunkt.

Mens E6 Sjoa-Otta skal startast opp innan 2023, har E6 Ringebu-Frya oppstart i perioden 2024–2029. E6 Kvænangsfjellet har oppstart i inneverande femårsperiode, mens bygging av E6 Kvænangsfjellet sør blir starta opp i den siste perioden. På strekninga E16 Kløfta-Kongsvinger ligg prosjektet E16 Nybakk-Herbergåsen-Slomarka inne med oppstart i perioden 2024–2029.

5 milliardar årleg

For å få ned kostnadene på vegbygginga valde regjeringa å gi Nye Vegar store, samanhengande strekningar, ein fast sum på 5 milliardar kroner kvart år, og dessutan moglegheit for sjølv å avgjere rekkefølgja for utbygginga av prosjekta. Summen blir verande den same også etter tildelinga av dei nye prosjekta.

Samferdselsdepartementet vil legge fram forslaget om overføring av prosjekta til Nye Vegar i Stortinget. Samtidig vurderer regjeringa å overføre endå fleire viktige vegstrekningar til selskapet i ny transportplan som blir lagt fram i 2021.

