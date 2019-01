Dødsulykke på E6 i Hedmark

innenriks

Ulykka skjedde klokka 11.30, opplyser politiet.

– Det eine vogntoget kom på ein eller annan måte over i motgåande køyrefelt der det trefte eit anna vogntog og ein personbil. Det første vogntoget gjekk så i grøfta, der sjåføren omkom, seier operasjonsleiar Kjartan Våge i Innlandet politidistrikt til NTB.

Sjåføren av det andre vogntoget kom frå ulykka utan fysiske skadar. Føraren av personbilen, ei kvinne i slutten av 30-åra, vart køyrt til sjukehuset på Hamar med nakkeskadar, men skadane skal ikkje ha vore alvorlege.

Ulykka førte til store trafikkproblem, og E6 har skilta omkøyring i begge retningar. Ved 17-tida var E6 framleis stengt, og kriminalteknikarar arbeider på staden. Det same gjorde Havarikommisjonen og ulykkesgruppa frå Statens vegvesen.

– Vi skal no snart setje i gang med å rydde vegen, og vi reknar med at dette vil vere gjort i løpet av kvelden, anslår Våge like før klokka 17.

