Frp-topp: Hemmeleg votering ikkje-tema

– Vedtektene våre opnar ikkje for lukka votering på anna enn personval, seier Steffensen, som òg sit i landsstyret til partiet, til NTB.

– I Frp er det eit kjenneteikn på folk at dei seier det dei meiner, og står for det etterpå. Det vil eg trur dei vil gjere denne gongen òg. For meg er dette eit ikkje-tema, seier han om spørsmålet om hemmeleg votering.

Fleire Frp-toppar i Oslo opnar overfor Dagbladet for ei skriftleg og dermed hemmeleg votering når Frps landsstyre skal godkjenne ei ny plattform for ei fleirtalsregjering.

– Eg synest det er ei sjølvfølgje at det blir skriftleg votering, seier fylkesleiar Tone Ims Larssen til avisa.

Også tidlegare partileiar Carl I. Hagen seier «det høyrest fornuftig ut» med ei skriftleg votering. Han understrekar likevel at han ikkje har teke stilling til spørsmålet, og viser til at det er gode argument mot skriftleg votering.

Forhandlar vidare

Regjeringsforhandlingane på Granavolden Gjæstgiveri er no inne i sluttfasen, men det er førebels uklart når regjeringspartia og KrF eventuelt blir einige om ei ny plattform som kan presenterast for organa til partia.

Toppleiarane frå dei fire partia sit saman i intense forhandlingar òg måndag. Innvandringsspørsmål er truleg dei vanskelegaste å einast om.

På førehand vart det antyda at samtalane ville ta eit par veker, men partia klarte ikkje å komme i mål slik at ei avtale kunne leggjast fram for sentrale organ som planlagd måndag denne veka.

No blir det antyda at landsstyra til partia vil bli kalla saman onsdag, eller tidlegast tysdag kveld, for å ta stilling til ei eventuell avtale.

Asyl og innvandring

Lite har leke ut i media om kva som valdar størst problem. Men då forhandlingane starta, var Frp-leiar Siv Jensen heilt klar på at partiet hennar måtte ha innstrammingar i asyl- og innvandringspolitikken, meir til samferdsel og redusert skatte- og avgiftstrykk.

Men Venstre har denne gongen selskap av KrF i forhandlingane, noko som truleg gjer det vanskeleg å få gjennomført innstrammingar i asylpolitikken.

– Det veit vi at dei ikkje får, sa Unge Venstre-leiar Sondre Hansmark då han møtte NTB på Granavolden sist veke.

Kor mange?

– Spørsmålet er kor mykje ein skal liberalisere, no som KrF har vorte med. Eg håpar ein legg seg på det FNs høgkommissær ber oss om, som er 5.000 kvoteflyktningar.

Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim seier til NRK at det blir vanskeleg å gå vidare med ei regjeringsplattform viss ikkje han inneheld innstrammingar på innvandringsområdet. Men det kan løysast på fleire måtar, presiserer han.

– Det er veldig mange aktuelle tiltak. Målsettinga må vere at det totalt sett skal komme færre innvandrarar. Det kan vere alt frå eit samla tak på talet på asylsøkarar, kvoteflyktningar og familieinnvandrarar til tiltak som fører til at det kjem færre på familieinnvandring, seier Helgheim til NTB.

Greie ut abort?

Andre vanskelege tema i sluttfasen, skal vere abort og alkoholpolitikk.

Ifølgje NRK er det grunn til å tru at KrF vil få gjennomslag for eit forbod mot såkalla tvillingabort, men at dette kanskje ikkje er nok for det splitta partiet. Partiet har foreslått ei offentleg utgreiing om abortlova og dessutan målretta innsats for å kjempe mot fordommar mot Downs syndrom, ifølgje Aftenposten.

Kjelder i KrF ønsker òg å reversere eit punkt i den noverande regjeringsplattforma, som går ut på at kommunane har større handlingsrom i spørsmål om skjenketider og utsalsstader for alkohol.

