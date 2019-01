Mann dømt for å ha bestilt sexdokke forma som eit barn

innenriks

Saka starta allereie då ei dokke vart beslaglagd av Tollvesenet i 2016, skriv Adresseavisen. Derfor slo etterforskarane til mot heimen til mannen der det både vart funne overgrepschatting og oppbevaring av overgrepsbilde av barn. Mellom anna chatta han med ein annan mann om dei mindreårige stedøtrene hans, som retten meiner var «seksuelt motivert».

50-åringen vart i Fosen tingrett dømt til 50 dagars fengsel, der av 35 blir gjort på vilkår. Han må òg betale ei bot på 25.000 kroner, i tillegg til at datamaskin og telefon blir inndrege.

Mannen vart dømd for dei same tiltalepostane i april i fjor etter å ha tilstått, men anka dommen til lagmannsretten. Der vart dommen oppheva og send tilbake til tingretten, fordi dei meinte at retten ikkje hadde grunngitt godt nok kvifor kjøpet av sexdokka var ulovleg.

I den nye dommen heiter det at retten er «overtydd om at tiltalte ville bestille ein sexdokke som framstilte eit barn».

Mannen vurderer ifølgje forsvarar Trond Sivertsvik å anke, då han meiner chatten og sexdokka ikkje var ulovleg. Han er heller ikkje einig i straffenivået.

