Maxbo blir pålagt 88 parkeringsplassar til sykkel

– Det er ingen som kjem på sykkel til Maxbo for å hente med seg eit badekabinett eller ein pall med Leca-blokker, seier administrerande direktør Jens Jalland i Løvenskiold Eiendom til Estate Nyheter.

– Viss vi skal legge til rette for 88 parkeringsplassar for sykkel, må talet på p-plassar for bil reduserast frå 70 til 26. Det seier seg sjølv at ein ikkje kan drive eit byggjevarehus på ein slik måte, fortset Jalland.

Bakgrunnen for at bystyret må ta stilling til reguleringsforslaget for eigedommen ved Sinsen-krysset i Oslo, er at Løvenskiold Eiendom i 2002 gjekk med på Oslo kommunes forslag om å flytte Maxbo-butikken for å få plass til Sinsen T-banestasjon.

Erstatningstomta dei fekk av Oslo kommune, og oppførte eit nytt Maxbo byggjevarehus på like ved, var likevel uregulert. Når selskapet no ønsker å få bekrefta eksisterande bruk gjennom ein reguleringsplan, seier Plan- og bygningsetaten (PBE) nei. Bakgrunnen for avslaget er mellom anna at «forretningsverksemda framleis blir sterkt bilbasert»

– Forretningas plassering rett i nærleiken av T-banen og buss, gjer at det ikkje er behov for å legge til rette for biltransport i den grada som reguleringsforslaget legg til rette for, skriv etaten.

Men avtalen mellom Oslo kommune og Løvenskiold Eiendom ligg fast, slik at Maxbo på Sinsen kan fortsetje drifta som i dag. Selskapet ønsker ein reguleringsplan for å sikre seg i tilfelle brann. Om bygningen brenner ned må selskapet søke om nytt rammeløyve og då er det viktig å ha ein reguleringsplan, ifølgje Estate Nyheter.

