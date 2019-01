Organdonor-boom etter TV-omtale

innenriks

– Til dykk der ute som er i tvil om de skal bli donor: Det er ikkje sånn at ein kjem og tek organa mens de er i live. Ikkje førebels. Då må køane bli litt lengre, spøkte Pernille Sørensen i Nytt på nytt-panelet.

Programleiar Bård Tufte Johansen viste i detalj korleis ein registrerer donorkort i kjernejournalen sin.

Det er no 150.000 innbyggjarar som har oppretta digitalt donorkort på helsenorge.no. Nærare 25.000 av desse vart lagde inn i løpet av helga, opplyser Direktoratet for e-helse til NTB.

Når ein legg inn donorkort, vil også pårørande blir varsla via helsenorge.no-løysinga. Helsepersonell kan sjå donorkort i kjernejournalen til pasienten.

– Vi er glad for auka bruk av helsenorge.no. Det er fleire nyttige tenester her som forenklar kvardagen. At helsenorge.no òg kan bidra til å redde liv, er svært meiningsfylt, seier direktør Christine Bergland i Direktoratet for e-helse.

(©NPK)