PST meiner kvinnerolla i IS er likestilt mennene

Det gjekk fram av aktor, statsadvokat Marit Formos, innleiingsforedrag i Oslo tingrett måndag. På tiltalebenken sit ei somalisk kvinne påtalemakta meiner prøvde å reise frå Nordfjordeid i Hordaland til Syria i 2017, men som vart arrestert i Austerrike.

I retten sa Formo at dei meiner planen til den 31 år gamle muslimske kvinna var å reise til Syria og gifte seg med ein krigar i ekstremistgruppa IS og slik sett delta i kampen for etableringa av ein islamsk stat.

– Retten må ta stilling til om det å gifte seg med ein framandkrigar er straffbart. Dette er første gong ein har spørsmålet om rolla til kvinner som hustru til ein framandkrigar til behandling i retten, sa Formo til tingrettsdommar Astri Aas-Hansen.

PST reknar med at omtrent 90 personar har reist frå Noreg til Syria sidan borgarkrigen braut ut i 2010. Fleire av dei er kvinner som frivillig har vorte saman med IS-krigarar.

– Rolla til hustruer for framandkrigarar er avgjerande for ISIL til det å ha kvinner heime for framandkrigarar og føde neste generasjon krigarar. Dei har ei viktig rolle i ISILS prosjekt å byggje den islamske staten, sa statsadvokaten.

– Det er ikkje grunn til å seie at rolla til kvinner i ISIL er rolla til underordna menn når det gjeld å halde oppe ISIL, sa Formo.

Den 31 år gamle kvinna er tiltalt for å ha jobba for og støtta IS, og for å ha prøvd å reise frå Nordfjordeid til Syria for å slutte seg til gruppa. Ifølgje tiltalen deltok ho i IS i perioden juni 2016 til november 2017.

Kvinna nekta straffskuld på alle punkt i tiltalen då han vart lesen opp i sal 327 i Oslo tingrett. Flankert av to forsvararar og med tolk til stades avviste òg kvinna at ho var 31 år, men hevda ho var 27.

