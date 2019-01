Prosedyrar i dobbeltdrapssaka i Kristiansand denne veka

innenriks

– Det blir oppstart av prosedyrar i ettermiddag eller i morgon, opplyser forsvararen til kvinna, advokat Olav Sylte, til NTB måndag morgon.

Rettssaka starta 12. november og var tidsett heilt fram til torsdag 24. januar, men det vart for fleire veker sidan klart at ho etter planen skal avsluttast allereie torsdag 16. januar.

43-åringen er tiltalt for to drap gjort med tolv års mellomrom. I 2002 vart faren til kvinna funnen død i eit badekar i heimen sin i Kristiansand. Tolv år seinare vart den tidlegare sambuaren hennar òg funnen død, på eit hotellrom i byen.

Då rettssaka starta for to månader sidan, svarte kvinna nei på alle sju tiltalepunkt, som òg omfattar tre tilfelle av neddoping av ein ekskjærast og for å ha brukt kredittkortet hans. Ho har òg nekta å forklare seg under rettssaka.

Det ligg mange års etterforsking bak saka som no nærmar seg ein avslutning i Kristiansand tingrett. I løpet av den tida har kvinna vore gjennom tvinga rettspsykiatrisk observasjon.

