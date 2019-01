Ruskevêr i Trøndelag og Møre og Romsdal

innenriks

Natt til måndag vart det registrert ein ekstrem vindstyrke på kysten av Trøndelag. Målestasjonen på Ørlandet målte eit vindkast på 54,6 meter per sekund, som svarar til 196,6 kilometer i timen. Det er det sterkaste vindkastet som er registrert på Ørlandet sidan målinga byrja i 1982, skriv Adresseavisen.

Lysshow

I tillegg til kraftig vind har det vore 50 lynnedslag over Trøndelag det siste døgnet, ifølgje Meteorologisk institutts kart over lynaktivitet. Lyn- og tore førte til eit lysshow utan sidestykke, skriv avisa. Fleire mista straumen i morgontimane.

Politiet i Trøndelag tok imot fleire førespurnader måndag morgon frå oppskaka personar som vakna på grunn av uvêret.

Rammar fjellovergangar og ferjesamband

Det dårlege vêret med kraftig vind og snøbyer har skapt fleire utfordringar, ikkje minst vanskelege køyreforhold. Ei rekkje fjellovergangar var heilt stengt eller hadde innført kolonnekøyring.

Rett før klokka 10.30 måndag formiddag melde NRK at Geiranger er isolert som følgje av uvêret på Sunnmøre. Begge vegane til bygda er stengde, og innbyggjarane var utan straum og telefon. Straumen var likevel tilbake rundt klokka 11.

Politiet skriv på Twitter at brann- og helsepersonell er plasserte på omsorgssenteret i Geiranger dersom det er behov for hjelp. Ifølgje politiet i Møre og Romsdal er det usikkert når vegane blir opna att.

Kraftig snøfall

I løpet av natta har snøen lava ned over heile Vestlandet. Fjellområdet Åkerneset i Møre og Romsdal fekk 44 millimeter nysnø, noko som svarer til cirka 44 centimeter med snø. Fjellet Mannen fekk 35 millimeter nysnø. Meteorologane seier at ein millimeter svarar til ein centimeter i terrenget.

Det dårlege vêret har skapt trøbbel for fleire ferjesamband.

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel. Det er stor skredfare i mellom anna Trollheimen, Romsdal, Sunnmøre og Indre Fjordane. Meteorologisk institutt har òg sendt ut gult farevarsel for vind opp mot kuling, og dessutan meld om svært utfordrande køyreforhold.

Farevarsel

Det er venta at uvêret vil fortsetje utover måndagen, med kraftig vind særleg rundt kystpartia. Vinden vil truleg minke frå storm til kuling langs kysten utover kvelden.

Meteorologisk institutt melder at ein bør vere forsiktig ved opphald utandørs og for all del la båten liggje til kai. Folk må vere merksame på raske vêrendringar.

(©NPK)