Tidlegare MC-medlemmer dømde til 13 og 14 års fengsel for drap i Asker i 2017

Det melder TV 2. Dommen frå Asker og Bærum tingrett er i samsvars med aktor Carl Fredrik Faris' påstand.

Hendinga skjedde søndag 22. januar i 2017. Då banka dei to drapstiltalte, som på denne tida tilhøyrde MC-klubben Rock Machine, på døra til ein 31 år gammal mann på Vettre i Asker.

31-åringen hadde kort tid i førvegen meldt seg ut av klubben, men han nekta å betale utmeldingsgebyret på 2.000 dollar. Usemja hadde ført til ein konflikt der 31-åringen trua fleire av MC-klubbens medlemmer.

Inne i leilegheita vart avhopparen slått til døde med ein vektmanual. Dei to drapstiltalte forklarte i retten at 31-åringen angreip først, ifølgje TV 2s rettsreferat.

Dei to nektar begge straffskuld for drap, og hevdar dei aldri hadde til hensikt å drepe.

Forsvararane til mennene, advokatane Mette Yvonne Larsen og Johannes Wegner Mæland, sa etter at påstanden vart lagt ned i saka i desember at dei meinte det riktige vil vere å dømme dei to for grov kroppsskade.