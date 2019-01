Vil skyte hakkespettar som øydelegg kyrkje i Elverum

innenriks

– Dei går jo laus på kyrkjebygget og lagar hol. Eg er redd for ytterlegare roteskadar. Noko må gjerast, seier prost Ole Kristian Bonden til NRK.

Den siste tida har flaggspettar laga fleire titals hol i det raude treverket på kyrkja.

– Viss det er heilt stille i kyrkja, så høyrer du det godt, fortel prosten.

Elverum kyrkjelege fellesråd har bedt Norsk Ornitologisk Forening om tips til moglege tiltak. Eitt av råda har vore å henge opp blå tøystrimlar på veggene!

– Spettane likar visstnok ikkje ting som heng og flagrar, og spesielt ikkje viss dei er i kraftige, lysande blå farge, seier Håkan Billing, leiar i Norsk Ornitologisk Forening i Oslo og Akershus.

Men å henge slike blå strimlar på kyrkja er nok uaktuelt, ifølgje kyrkjeverja i Elverum.

Fallviltleiar Jan Erik Olbergsveen i Elverum kommune er skeptisk til å skyte dei freda hakkespettane, sjølv om det er gitt fellingsløyve.

– Det er ikkje akkurat ei oppgåve vi har så veldig lyst til å ta på oss. Å stå ved ei gravstøtte og skyte nokre fuglar oppunder mønet, det blir det leven av, seier Olbergsveen.

Også dei geistlege er skeptiske til å ta livet av fuglane.

– Det at vi no har fått eit fellingsløyve betyr likevel ikkje at vi vil setje det i verk, seier kyrkjeverje Ann Kristin Myrer.

