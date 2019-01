1.650 stillingar blir foreslått flytta ut av Statens vegvesen

innenriks

Kostnadane skal ned med 1,7 milliardar kroner, noko som betyr at kvar femte tilsett i Statens vegvesen blir ramma

Det er Veier24 som melder om forslaget som vart oversendt Samferdselsdepartementet tysdag ettermiddag. Dei tilsette vart orienterte om saka i eit allmøte klokka 15.

Vegvesenet understreka i ei Twitter-melding tysdag at ikkje noko tyder på oppseiingar.

– 1.650 tilsette skal overførast til fylkeskommunane som ei følgje av Regionreforma – frå 1. januar 2020, seinast 2021, opplyser Statens vegvesen.

Det er Vegvesenets eige forslag til omorganisering som er no oversendt til Samferdselsdepartementet. I forslaget heiter det mellom anna at organiseringa i dag er prega av for mykje byråkrati og at etaten i dag ikkje er godt nok rusta til å handtere nye måtar å løyse persontrafikk i byar på.

– Vegvesenet går no inn ein ny og spennande epoke, siger vegdirektør Terje Moe Gustavsen i ei pressemelding.

Han seier omorganiseringa vil bidra til å gjere Vegvesenet meir effektive og sikre meir veg for pengane.

– Den nye modellen sikrar ei tydelegare styring av verksemda, og vi vil få større kraft i gjennomføringa av oppgåver generelt, og digitaliseringa spesielt, siger han.

