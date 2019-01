Høie stiller strengare krav til ventetid

innenriks

– Dei må få hjelp før problema veks seg store. Viss vi klarer å hjelpe barn og unge tidleg, vil det ha stor tyding for dei resten av livet, seier Høie til VG.

Han vil legge fram dei nye krava sine under den årlege sjukehustalen sin i dag.

Dette er forventingane til gjennomsnittleg ventetid i år:

I 2019 skal ventetida vere lågare enn 40 dagar for psykisk helsevern for barn og unge. I 2021 skal det reduserast til 35 dagar.

For psykisk helsevern for vaksne skal ventetida vere lågare enn 45 dagar, og justerast til 40 i 2021.

For tverrfagleg rusbehandling skal gjennomsnittleg ventetid vere mindre enn 35 dagar, og kuttast ned til 30 dagar i 2021.

I dag er ventetida i psykisk helsevern 47 dagar for vaksne, og 50 dagar for barn.

– For barn og unge som har så alvorlege psykiske helseutfordringar at dei må få hjelp av spesialhelsetenesta, veit vi at ventetida går utover moglegheita til å delta i skule og vere med venner. Tida går fortare når ein er ung, og nokre månader borte frå skulen kan vere vanskeleg å ta igjen, seier Høie til avisa.

