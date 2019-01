Høie vil kutte i ventetid og unødvendige behandlingar

innenriks

Høie var nyleg på læringstur til England, der dei har identifisert 17 kirurgiske metodar som har liten dokumentert effekt, eller der det har komme betre og meir skånsame metodar. Mange av desse blir brukt i norsk helseteneste, og helseministeren meiner det bør vere mogleg å lage ei liknande liste i Noreg.

– Sidan Beslutningsforum vart oppretta i 2014, er det innført 93 nye metodar. Men det finst inga oversikt over metodar som er avvikla. Vi er for lite kritiske til metodar som ikkje har dokumentert effekt, og som må nedprioriterast, sa Høie då han tok ein pause i regjeringsforhandlingane for å halde den årlege sjukehustalen sin tysdag.

Lengre ventetid

Høie trekte fram Helse Sør-Aust, som allereie har sett på døma frå England i helseregionen sin. Dei har funne ut at utfasing av desse metodane vil utgjere omtrent halvparten av aktivitetsbudsjettet for eit stort sjukehus som Sjukehuset Vestfold.

Han forventar òg nedgang i ventetida ved norske sjukehus etter at han gjekk opp med éin dag frå andre tertial 2017 til 58 dagar i snitt i andre tertial 2018.

– Vi må komme oss ned til under 50 dagar i 2021. For meg som helseminister er det eit paradoks at mange pasientar ventar lenge på behandling dei aldri skulle ha hatt og som utset dei for ein stor risiko, sa Høie.

Psykisk helse og rus

I sjukehustalen på tysdag la Høie òg for første gong fram konkrete mål for ventetider for psykisk helse og rus, eit område helseministeren framleis ber sjukehusa prioritere.

– Eg er ikkje fornøgd med ventetida i dag. Ventetid for psykisk helsevern for barn og unge skal vere under 40 dagar i 2019. Innan rusbehandling er ventetida 35 dagar, og målet er å liggje under dette i 2019, sa Høie.

