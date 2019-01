Jensen og Høie droppar spørjetimen

innenriks

Dei to statsråda prioriterer i staden regjeringsforhandlingane på Granavolden Gjæstgiveri, der Høgre, Framstegspartiet, Venstre og KrF sit saman.

– Siv Jensen stiller ikkje. Jon Georg Dale svarar på vegner av henne på det eine spørsmålet, seier Jensens pressekontakt Atle Simonsen (Frp) til NTB.

Det betyr at Arbeidarpartiets Jan Bøhler får svar frå Dale på spørsmålet sitt om regulering av kryptovaluta.

Spørsmålet frå Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik, om avgiftsauken på ikkje-alkoholhaldige drikkevarer, blir utsett til neste veke.

«Ikkje høve»

Heller ikkje helse- og omsorgsminister Bent Høie kjem til Stortinget for å svare spørsmål frå Ap om legemiddelmangel og frå Sp om fødeavdelingar i Møre og Romsdal.

– Høie har ikkje høve til å vere til stades i Stortinget i morgon, skriv seniorrådgjevar Per Aubrey B. Tenden i ein e-post tysdag.

– Representantane Tellef Inge Mørland og Kjersti Toppe fekk difor tilbod om å få sine spørsmål utsette til neste spørjetime. Mørland valde å få spørsmålet sitt utsett, mens Toppe ønskte ikkje dette. Monica Mæland vil då svare på Høies vegner, opplyser Tenden.

Både Høie og Jensen skulle møtt i Stortingets ordinære spørjetime, som blir halden rett etter den munnlege spørjetimen på onsdagar.

Høie møtte i spørjetimen førre onsdag, sjølv om det også då var forhandlingar.

– Regjeringsarroganse

Senterpartiets leiar Trygve Slagsvold Vedum likar dårleg at dei to statsrådane droppar Stortinget til fordel for regjeringsforhandlingar.

– Det er eit mønster frå regjeringa at ho ikkje lyttar. Det same skjedde under regjeringsforhandlingane i fjor, seier han til NTB.

For eitt år sidan melde Høie, kommunalminister Jan Tore Sanner (H), samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) og fiskeriminister Per Sandberg (Frp) alle forfall til den ordinære spørjetimen. Då sat Høgre og Frp i regjeringsforhandlingar med Venstre.

– Stortingets spørjeinstitutt handlar om det folk er opptekne av. Det er ein del av ordskiftet, og det er gode og dårlege argument i alle saker, seier Vedum.

– Dette er regjeringsarroganse. No har dei brukt veldig lang tid. Då må ein møte i Stortinget og svare på dei spørsmåla som blir stilte.

Bent Høie meiner likevel at Vedums framstilling er ugrei, og seier Senterpartiet driv politisk spel.

– Førre veke stilte tre av fem innkalla statsrådar i spørjetimen trass i for at vi var i regjeringsforhandlingar. I morgon stiller éin av tre. Å møte i Stortinget er svært høgt prioritert, men det er ikkje uvanleg at spørjetimespørsmål blir svart på av andre statsrådar, seier Høie.

