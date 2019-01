Mann dømt for hat og truslar mot Hadia Tajik

innenriks

Dommen vart forkynt på Verdal lensmannskontor tysdag, melder NRK.

Bakgrunnen er kommentarar 62-åringen skal ha skrive på Facebook i september 2017. Der heitte det ifølgje tiltalen: «Måtte du råtne i helvete din drittkjerring», retta mot Hadia Tajik. Vidare heitte det: «Hun er og blir muslimsk. Vil hun rette våpen mot sine muslimske brødre eller skyte på oss om vi kommer i konflikt med folket hennes». Han meinte visstnok også at Tajik burde ende i giljotinen.

I retten erklærte tiltalte ikkje straffskuld i saka. Han forklarte at han var på jakttur då dette skjedde.

Tiltalte seier han drakk ein del alkohol denne kvelden, og at han var inne på Facebook. Han innrømmer å ha sett eit innlegg der Tajik var nemnd, men nektar for å ha skrive det han er skulda for. 62-åringen forklarte i retten at han meiner mobiltelefonen hans må ha vorte hacka i løpet av natta. Han forklarte vidare at han ikkje har problem med folk frå andre land.

Det var politiet og ikkje Tajik som melde forholdet, opplyste politiadvokat Brandtsegg Moe til Trønder-Avisa då tiltalen kom i fjor haust.

Dette er andre gongen nokon blir dømd for å ha komme med hatefulle ytringar mot Ap-politikaren. For to år sidan vart ein mann dømt til 16 dagars fengsel på vilkår og ei bot på 10.000 kroner i Brønnøy tingrett.

