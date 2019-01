Metkel Betew og Lars Harnes frifunne for drapsforsøk på Imran Saber

innenriks

Før jul bad aktor om 18 og 14 års forvaring under prosedyren sin i Borgarting lagmannsrett.

Dei to vart også frifunne frå tiltalepunktet om inngåing av forbund om å drepe Saber.

Harnes vart dømt for innkjøp og oppbevaring av skytevåpen i den hensikt å true Saber. Straffa for Harnes vart for dette – og for heleri og brot på våpenlova som var endeleg avgjort i tingretten – sett til fengsel i elleve månader. Straffa er i heilskap sona gjennom varetekt.

Straffa for Betew, for grovt narkotikalovbrot – som var endeleg avgjort ved dommen til tingretten – vart sett til fengsel i fem år og fire månader.

Betew vart frifunnen frå kravet om å betale oppreisning til Saber. Harnes vart dømt til å betale 50.000 kroner i oppreisning til Saber.