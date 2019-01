Oppsagt professor tapte i retten

innenriks

Oslo tingrett frifinn staten ved Kunnskapsdepartementet.

Langeland vart oppsagt frå jobben ved Universitetet i Stavanger i fjor haust etter fleire mediesaker om at han hadde sendt seksuelle meldingar til kvinnelege studentar. Desse meldingane var berre noko av grunnlaget for at han vart sagt opp.

Langeland hevdar han er oppsagt på ulovleg grunnlag og gjekk derfor til sak.

Oslo tingrett slår fast i dommen at Universitetet i Stavanger hadde gitt Langeland tilstrekkeleg mange åtvaringar før oppseiinga kom.

