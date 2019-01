Rekordhøg tildeling for vidare utforsking av norsk sokkel

innenriks

– Eg er svært glad for å kunne tilby 83 nye utvinningsløyve i TFO-runden i år. At vi 53 år etter første konsesjonsrunde set rekord i talet på løyve, viser at næringa har stor tru på framtidig verdiskaping og aktivitet i Noreg, seier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp).

Til saman får 33 ulike oljeselskap tilbod om delar i éin eller fleire av løyva, og 21 blir tilbode operatørskap. Av dei 83 nye tildelingane, er 37 i Nordsjøen, 32 i Norskehavet og 14 i Barentshavet.

– Det er svært gledeleg at interessa er så stor i alle våre tre provinsar, og særleg auken i Barentshavet sidan i fjor, seier Freiberg.

– Idioti

Reaksjonane lèt ikkje vente på seg etter offentleggjeringa av dei rekordmange utvinningsløyva. Miljøvernorganisasjonen Natur og ungdom reagerer kraftig på tildelingane.

– Å dele ut desse blokkene er rett og slett idioti, det er i fullt strid med 1,5-gradersmålet, seier sentralstyremedlem Einar Sletten i Natur og Ungdom.

Også SVs miljøpolitiske talsperson Lars Haltbrekken stiller seg kritisk til lisenstildelingane.

– Oljeindustrien får endå ein gong det dei peikar på. Det siste klimaet treng, er at oljeindustrien får 83 nye løyve til å leite etter olje. Vi treng ein klimapolitikk som kuttar utsleppa, i staden for å stadig leite meir etter olje som skaper klimaendringane, seier Haltbrekken.

– God utteljing

Ni av lisensane er tildelt selskapet Spirit Energy Norge, og to av dei som operatør.

– Vi har fått særs god utteljing i TFO-runden, også i år. Spirit Energy har som strategi å vekse vidare i Noreg. Nye og attraktive leitelisensar er grunnlaget for å gjere nye funn som kan føre til feltutbyggingar, seier leitedirektør Steinar Meland i Spirit Energy Norge.

Også Vår Energi gler seg over å ha fått totalt 13 lisensar.

– Talet på lisensar tildelt Vår Energi er i tråd med strategien om å styrke posisjonen vår som det største, uavhengige leite- og produksjonsselskapet på norsk sokkel, seier administrerande direktør Kristin F. Kragseth i Vår Energi.

(©NPK)