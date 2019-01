Steile innvandringsfrontar skaper uro i KrF

innenriks

Utspelet frå tidlegare justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) om å innføre avgrensingar i barnetrygda for at innvandrarar skal føde færre barn, vakte avsky i KrF. Det var eit vendepunkt og ein vekkjar for ein del KrF-arar, etter det NTB får opplyst.

For etter ti dagar med forhandlingar på Granavolden Gjæstgiveri skal ikkje KrF ha klart å bli einig med Venstre, Høgre og Frp om klima, distrikt, landbruk og alkohol – eller abort og asyl- og innvandring, etter det NTB forstår.

At ei plattform ikkje kunne presenterast for KrFs landsstyre som planlagd måndag, kom derfor ikkje som noka overrasking.

Problemet skal ha vore fundamentalt for KrF: ein mangla så seint som sist helg ei overordna forteljing for å rettferdiggjere valet om å søkje samarbeid med dagens regjering, ifølgje NTBs kjelder.

– Dei politiske skilnadene er jo veldig store mellom KrF og Frp. Det er nesten naturstridig å sameine politikken desse partia imellom, sa leier Oluf Maurud i Hedmark KrF til VG måndag.

«Galskap»

Eitt av fleire punkt som blir framheva frå KrF-hald, er at det vil vere galskap av KrF å gå inn i ei regjering som strammar inn i innvandringspolitikken. Det vil stride mot det politiske prosjektet til partiet, blir det sagt.

Som kjent krev Venstre og KrF 5.000 kvoteflyktningar, ein auke frå dagens 3.000. Men Frp har gitt klar beskjed om at partiet vil ha innstrammingar.

– Det veit vi at dei ikkje får, sa Unge Venstre-leiar Sondre Hansmark då han møtte NTB på Granavolden sist veke.

Kjelder seier ei plattform som strammar inn på innvandringsfeltet, kan splitte KrF og føre til at mange melder seg ut av partiet.

– Det er så mange saker som skil oss. Distriktspolitikk, landbrukspolitikk, klima og kvoteflyktningar til dømes. Det er vanskeleg å forstå korleis ein skal få til ei avtale, seier leiar Beate Bondevik Lie i Sogn og Fjordane KrF til VG.

Både ho og Maurud stod på raud side under retningsvalet til KrF.

Abort-trøbbel

I KrF-leiren skal ein no ha innsett at det ikkje blir endringar i paragrafen til abortlova 2c, som opnar for seinabort i tilfelle der fosteret har ein alvorleg sjukdom.

Forbod mot tvillingabort blir selt inn som ein siger, men det var ikkje det den «blå» sida lova, blir det hevda. Og ei utgreiing, noko dei andre partia ifølgje Aftenposten neppe er interesserte i fram mot valet i 2021, kan ende med ei utviding av abortlova, fryktar KrF-arar.

Etter det Vårt Land forstår, arbeider KrF no i forhandlingane for forbod mot tvillingabort og sigrar på bioteknologifeltet, som stopp av den planlagde opninga for eggdonasjon.

Internt splitta

KrF er djupt splitta i spørsmålet om retningsval, og berre eit knapt fleirtal i partiet har vedteke å gå mot partileiar Knut Arild Hareides råd om å søkje samarbeid med Arbeidarpartiet og Senterpartiet.

I forhandlingane som går føre seg no, er KrF representert ved dei blå nestleiarane sine Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad og raude Erik Lunde frå Oslo KrF.

Både Ropstad og Hareide understreka før forhandlingane at KrF ikkje går i regjering «for ein kvar pris».

Trass intern uro trur likevel NTBs kjelder ei avtale kjem på plass. Til sjuande og sist er det landsstyret og stortingsgruppa til partiet som skal ta stilling til ei eventuell regjeringsplattform. Det skjer truleg tidlegast onsdag denne veka.

(©NPK)