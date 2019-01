Tidspress og manglande opplæring bidrog til helikoptervelt i 2017

innenriks

Det konkluderer den endelege rapporten frå Havarikommisjonen til staten for Forsvaret.

Det var 24. november 2017 at det splitter nye redningshelikopteret av typen AW101, som hadde komme til Luftforsvaret sin base på Sola frå Storbritannia berre fire dagar før, velta utanfor hangaren under testing. Det var to pilotar om bord, men ingen vart skadde.

– Ingen plutseleg eller ukjent teknisk feil ved helikopteret, bidrog til hendinga. Ei rekkje menneskelege og organisatoriske faktorar medverka til at hendinga fekk utvikle seg utan at avvika vart identifiserte og korrigerte, mellom dei manglar i erfaringa til besetninga med og kunnskap om helikoptertypen, utilstrekkeleg risikomedvit, avvik frå sjekklista, feil og manglar i opplæringa og ei upresis sjekkliste, blir det slått fast i rapporten.

Utelét punkt i sjekklista

Hendinga skjedde under bakkekøyring av motorane til helikopteret etter ein kompressorvask. Undersøkingane har vist at rotorblada hadde ein vinkel som var eigna til å produsere mykje løft mens den såkalla kollektiven – handtaket som kan regulere vinkelen på alle hovudrotorblada – stod for høgt.

Sidan rotoren vart akselerert av to i staden for ein motor, kom den opp i full fart. Kreftene frå hovudrotoren og halerotoren var så sterke at helikopteret velta over på høgre side.

– Manglande systemkjennskap og erfaring på helikoptertypen medverka til at flygarane ikkje oppdaga at kollektiven var høg. Svært dårleg kontinuitet i flyging over fleire år, og lite systematisk fokus på risiko ved bakkeoperasjonar, medverka til lågt risikomedvit hos flygarane i situasjonen, slår Havarikommisjonen fast.

– Saman med liten tillit til dokumentasjon og prosedyrar, bidrog dette til at flygarane valde å utelate nokre punkt i sjekklista. Dersom alle punkt i sjekklista hadde vorte følgd, ville velten ikkje skjedd, blir det vidare slått fast.

Det blir vidare vist til at feil i opplæringa og upresis dokumentasjon var avgjerande for at rotoren vart akselerert med to motorar i staden for med ein.

Tidspress

I rapporten blir det peika på at ambisiøse framdriftsplanar i prosjektet for innkjøp av nye redningshelikopter, i kombinasjon med forseinkingar i utviklinga av helikopteret, over tid hadde skapt ein situasjon med vedvarande høgt tidspress for alle dei råka partane.

Dette tidspresset og den pågåande utviklinga av både helikopter, læringshjelpemiddel og dokumentasjon, skapte utfordringar med opplæringa flygarar og anna personell fekk frå helikopterleverandøren.

– Saman med at fleire av flygarane ikkje hadde den bakgrunnen opplæringa var basert på, førte dette til kjende og ukjende manglar i flygarane sine evner og kompetanse etter gjennomført opplæring. Det vedvarande kravet til framdrift gjekk ut over kvalitetssikringa i fleire delar av organisasjonen og bidrog til forhøgde og uoversiktleg operativ risiko ved avdelinga, heiter det i rapporten.

Fleire tiltak

Etter hendinga stogga Luftforsvaret operasjonar med AW101 i Noreg inntil vidare. Det vart òg sett i verk eit kompetansehevingsprogram for personellet ved avdelinga OT&E AW101 som opererte helikopteret. I tillegg er organiseringa til avdelinga endra, og meir personell tilført. Det er dessutan gitt utfyllande opplæring frå leverandøren.

Trass i at fleire av Havarikommisjonens tilrådingar for å betre sikkerheita i Forsvaret allereie er heilt eller delvis oppfylt, er det framleis grunn til å vurdere ytterlegare tiltak, ifølgje rapporten.

