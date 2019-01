Undersøking: Barnehageforeldre meiner mat og bemanning kan bli betre

innenriks

Utdanningsdirektoratet presenterer resultata frå undersøkinga tysdag. Totalt har 127.000 foreldre over heile landet svart på kor fornøgde dei er med barnehagetilbodet. Blant temaa som blir tekne opp, er trivselen og utviklinga til barnet, informasjon, ute- og innemiljø, bemanning og forholdet mellom barn og vaksne.

Litt betre i private

På nasjonalt nivå viser undersøkinga at dei private barnehagane i gjennomsnitt kjem litt betre ut enn dei kommunale på alle område som foreldra vart spurde om.

Mellom private og kommunale barnehagar er differansen i utvalet – det vil seie at private barnehagar deltek i litt større grad enn kommunale barnehagar – marginal, og ut frå analysar Utdanningsdirektoratet har gjennomført, er det ingen grunn til å tru at den påverkar resultata, opplyser departementet.

Meiner barna er trygge

– Det er viktig med mangfald i barnehagesektoren, både på storleik, tema og profil og eigarskap. Samtidig veit vi at det er gode og dårlege barnehagar, både blant dei private og blant dei kommunale. Derfor er det viktig at barnehagane bruker foreldreundersøkinga til å diskutere kvalitet, seier statssekretær Rikke Høistad Sjøberg (H).

I undersøkinga kjem det fram at over 95 prosent av foreldra meiner at barna er trygge på personalet og at dei tilsette er engasjerte i barnet. Foreldra til dei yngste er ofte meir fornøgde enn foreldra til dei eldste, og 90 prosent svarer at dei er fornøgde med korleis barnet vart tatt vare på i tilvenningsperioden.

Ikkje alt er positivt. Ein av ti foreldre er misnøgde med mattilbodet, og på dette punktet er foreldre med barn i private barnehagar oftare fornøgde.

Bemanning

Nesten kvar femte forelder opplever at bemanninga ikkje er tilfredsstillande, og litt færre er fornøgde enn tidlegare år.

– Vi skal ha ein barnehage der det er nok vaksne, og der alle barn får den oppfølginga dei treng. I haust innførte vi ein ny bemanningsnorm som gjer det tydelegare kva foreldra kan vente for barna sine. Kommunar og andre barnehageeigarar må sørgje for at norma blir oppfylt og at foreldre blir trygge på at bemanninga er god nok i heile opningstida, seier Sjøberg.

Utdanningsdirektoratets analysar viser at det ikkje nødvendigvis er ein samanheng mellom foreldras rapporterte oppleving av bemanning og faktisk bemanningssituasjon i barnehagen. Foreldre med barn i barnehagar med høg bemanning er ikkje nødvendigvis meir fornøgde enn dei som har barn i barnehagar med låg bemanning.

