93 ordførarar vil verne pelsdyrnæringa

Dei totalt 93 ordførarane frå Kristeleg Folkeparti, Høgre, Arbeidarpartiet og Senterpartiet som har signert oppropet, kjempar mot regjeringa som vil avvikle pelsdyrnæringa, skriv avisa Nationen.

– Vi veit at bøndene i kommunane våre jobbar kvar dag for dyrs beste og tek dyrevelferda på alvor. Vi ser at næringa har vorte stadig betre dei siste åra, og ser kor mykje arbeid som blir lagt ned på gardane. Norske pelsdyrbønder leverer pels i verdsklasse nettopp fordi dei gjer jobben sin skikkeleg, står det i oppropet.

Ordførarane oppfordrar til å verne ei framleis berekraftig framtid for pelsdyrnæringa som dei meiner er viktig for arbeidsplassar, verdiskaping og busetjing i kommunar i Distrikts-Noreg. Ordførarane viser òg til at Noreg har utarbeidd eitt av det strengaste regelverket i verda for dyrevelferd.

– Pelsdyrnæringa er ein lønnsam del av landbruket, både som tilleggsinntekt og som hovudinntekt. Avgjerder om pelsdyrnæringa må takast på opparbeidd kunnskap, og ikkje på eit emosjonelt grunnlag, heiter det vidare i oppropet.

Eit pelsforbod vil gi store ringverknader, ifølgje Norges Pelsdyralslag. Nationen skriv at pelsdyrnæringa skaper rundt 500 arbeidsplassar og 300 millionar kroner i eksportinntekter. Ei avvikling av næringa vil truleg koste samfunnet minst 2,3 milliardar kroner.

