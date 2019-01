Biskopane støttar Karmøy-prost

innenriks

Ny biskop i Stavanger bispedømme skal tilsetjast på Kyrkjerådets møte 24. og 25. januar.

No er det klart kven biskopane i landet har stemt på før tilsettinga. Størst oppslutning har prost Helge S. Gaard fått med åtte førstestemmer, tre andrestemmer og ei tredjestemme. Domprost i Stavanger, Anne Lise Ådnøy (61), har fått fire førstestemmer, mens sokneprest Haakon Kessen (57) i Ræge berre har fått andre- og tredjestemmer.

Også bispedømmerådet i Stavanger har gått inn for at Gaard skal overta som biskop etter Ivar Braut, som i august varsla at han går av som følgje av helseproblem. Det vart halde avskjedsgudsteneste for Braut i oktober.

