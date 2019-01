Forsvaret skal investere nesten 2,5 milliardar i Finnmark

innenriks

Allereie i løpet av januar vil 150 nye soldatar vere på plass på Porsangmoen, skriv Klassekampen.

– Oppgåva vår er å vere til stades, seier oberst Jørn Erik Berntsen som leier det nyoppretta Finnmark Landforsvar. Avskrekking og forsvar mot kvar trussel er viktig, fortel han.

Berre i Porsanger skal det investerast minst 1,5 milliardar kroner, mellom anna ein halv milliard til bustader for militært tilsette. I Sør-Varanger blir òg aktiviteten auka, og så langt er det brukt over ein milliard til eit moderne forsvar, mellom anna to ny grensestasjonar og til elektronisk overvaking av grensa mot Russland.

Porsangmoen sør for Lakselv var ein komplett militærleir og hadde opptil 1500 soldatar då aktiviteten var på det høgaste. På slutten av 1990-talet vart aktiviteten kraftig redusert. No går Forsvarsbygg gjennom bygningsmassen. Noko skal rivast, og noko skal byggjast nytt.

Ein av dei største flyplassane i landet, Banak, ligg like ved. Også her føreset oberst Berntsen at den militære aktiviteten skal auke dei kommande åra.

Forsvaret opplyser at Porsangmoen blir tilført ein kavaleribataljon. Med faste tilsette og vernepliktige betyr det rundt 400 personar. Sommaren 2019 blir det oppretta ein eigen rekrutt- og fagskule på Porsangmoen, i regi av Hærens våpenskule og Porsangmoen leir skal oppgraderast frå 2021.

Innan 2022 skal Porsanger Bataljon vere fullt operativ med pansra stormpanservogner CV-90, som er den meste moderne kampvogna til Hæren.

