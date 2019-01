Helleland om abort: Fornøgd med dagens lover og praksis

innenriks

Abort vart endå ein gong tema i Stortingets munnlege spørjetime onsdag, samtidig med at regjeringsforhandlingane på Hadeland truleg er heilt i sluttfasen.

– Frå likestillingsministeren har det vore rungande stille i den viktigaste likestillingsdebatten i Noreg denne hausten, sa Arbeidarpartiets Ingvild Kjerkol.

– Så spørsmålet mitt til statsråden er om ho er einig med statsministeren sin i at abortrettane til kvinner er eigna til å forhandlast bort for å behalde regjeringsmakt?

Kjerkol skulda òg Helleland for å vere taus i den offentlege debatten og kravde svar på kvifor.

– Eg har vore i Stortinget og svart på Aps spørsmål om abort, eg har svart i media om abortspørsmålet og eg svarer gjerne her igjen, sa Helleland.

Ho viste til at rettane til kvinner skal liggje fast, og at kvinner sjølvsagt sjølv skal bestemme over sin eigen kropp. Helleland understreka òg at ho held seg til Jeløy-fråsegna og politikken til regjeringa knytt til abort.

– Eg er fornøgd med lovgivinga og praksisen me har i dag, sa Helleland.

(©NPK)