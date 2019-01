Helleland snakka om personleg abortdilemma

innenriks

Statsråden delte onsdag personlege erfaringar då abort vart tema i Stortingets munnlege spørjetime.

– Eg fekk beskjed om at eg bar fram eit alvorleg sjukt barn av ein gynekolog. Så valde eg å bere fram barnet og ikkje gå i nemnd. Barnet var friskt. Då kan ein tenkje seg sjølv at det var ei riktig kjensle og avgjerd som vart teke då, seier Helleland i vandrehallen på Stortinget etter spørjetimen.

Det var Arbeidarpartiets Anniken Huitfeldt som onsdag bad likestillingsministeren avklare om ho har forståing for at det kan vere tungt for ei kvinne i ein veldig vanskeleg livssituasjon å måtte gå i nemnd, i staden for å avgjere sjølv, i abortspørsmål.

– På spørsmål frå Ap om eg har forståing for korleis kvinner opplever det å måtte oppsøkje nemnd, svarte eg at det har eg. Det er ei veldig påkjenning og ein veldig vanskeleg situasjon for kvinna, men òg familien hennar. Det gjer at heile abortdebatten er veldig vanskeleg, seier Helleland.

– Nemnd var eit alternativ eg måtte vurdere, viss vi ikkje skulle behalde barnet. Så valde vi å gjere det og ikkje gå i nemnd.

Helleland bekreftar at erfaringa har prega syna hennar på paragraf 2c i abortlova, som opnar for seinabort av eit foster med alvorleg sjukdom. Å få endra den omstridde paragrafen, av KrF kalla sorteringsparagrafen, var eit krav frå partiet før regjeringsforhandlingane, som no er heilt i sluttspurten.

Huitfeldt viste i Stortinget til sterke historier frå kvinner som har fortalt om etiske dilemma i abortspørsmål.

– Er det slik at likestillingsministeren ser at det kan vere tungt for ei kvinne i ein veldig vanskeleg livssituasjon at ho i staden for å avgjere sjølv, må i nemnd? spurde ho.

– Ja, president. Det er det, fordi eg har opplevd det sjølv, svarte Helleland.

(©NPK)