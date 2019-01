innenriks

Dommen mot mannen fall i Søre Sunnmøre tingrett måndag. Han vart dømd for å ha bestilt direktesende overgrep mot 65 filippinske jenter over ein periode på eitt til to år. Dei minste skal ha vore babyar.

Dommen på tolv år og seks månader i fengsel er ein av dei strengaste straffene for internett-overgrep i Noreg. Forsvararen til mannen, advokat Axel Lange, seier til NRK at dei meiner straffa er for streng, og at dei ankar dommen til lagmannsretten.

