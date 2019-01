Promillegrensa til sjøs blir halde uendra

innenriks

Avgjerda er i tråd med transport- og innstillinga til kommunikasjonskomiteen, og kom fram i Stortingsmøtet tysdag.

– Eg kan ikkje tru at politikarane verkeleg meiner det er akseptabelt å føre båt med promille oppunder 0,8, seier generalsekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffersen i MA – Rusfri Trafikk.

Ho meiner grensa må senkast til 0,2, slik den er for bilførarar.

Grunngjevinga frå komiteen, og dessutan frå næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), er at det er grunn til å tru at det er promille over 0,8 som representerer ein reell fare på sjøen.

I tillegg blir det påpeika at det ikkje er ressursar til eit auka kontrollnivå av promille til sjøs. Kristoffersen meiner likevel dagens ressurssituasjon må vere irrelevant.

– Mellom kvar tredje og kvar fjerde dødsulykke frå fritidsbåt er rusrelatert, seier generalsekretæren.

I 2018 registrerte Sjøfartsdirektoratet 23 omkomne ved bruk av fritidsfartøy i norsk farvatn. Dette er seks færre enn i 2017, og det lågaste talet sidan 2001. Talet på omkomne med alkoholpåverknad held seg likevel nokolunde stabilt.

