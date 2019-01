Støre: Domstolane blir vanskjøtta av Frp i regjering

innenriks

– Dette går ut over tryggleiken og rettssikkerheita til folk, sa Arbeidarpartiets leiar Jonas Gahr Støre.

– Offer for grov kriminalitet opplever at gjerningsmannen får mindre fengselsstraff fordi saka har lege for lenge hos politiet, sa han.

Støre viste til at menneske som har opplevd grove lovbrot som valdtekt, må stå «i kø for å få meldt saka, i kø for å få den etterforska, i kø for å få den påtalt og i kø for å få ein fellande dom».

– Saksbehandlingstida ved Borgarting lagmannsrett, som er den største ankedomstolen i Noreg, er no eitt og eit halvt år, mot seks månader i 2016.

Rettssikkerheit

Støre peika på at fem ulike justisministrar frå Framstegspartiet har hatt ansvar for politi og rettsvesen sidan 2013.

– Domstolane våre – den tredje statsmakta – er vanskjøtta av Frp i regjering, hevda Støre, som ville ha svar frå justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara (Frp) på dette spørsmålet:

– Kvifor synest han det er akseptabelt at rettssikkerheita til folk blir behandla på denne måten?

Wara viste til at regjeringa heile tida jobbar med å betre rettssikkerheita. Han peika på at regjeringa har sørgt for fleire tilsette i politiet og auka ressursar i rettsapparatet.

– Det har mellom anna gitt seg uttrykk i at det er færre restansar og høgare oppklaringsprosent. Men ambisjonsnivået mitt er høgare enn å vere betre enn då Ap styrte, sa Wara.

– Berre eitt år

Statsråden understreka at politireforma frå 2018 ikkje eingong er eitt år gammal, og at det derfor er for tidleg å felle ein dom over den.

– Mykje skal bli betre. Vi følgjer den tett. Vi er ikkje fornøgd med tala, men eg er heilt overtydd om at det blir betre, sa Wara.

– Nokre lovbrot aukar, som seksuallovbrot, som har ein vekst på over 60 prosent, og overgrepssaker mot barn. Så går det ned på ein del andre område, understreka han.

Justisministeren varsla tiltak for at situasjonen skal bli betre, både når det gjeld etterforsking og påtale av seksualbrotsverk.

– Valdtektssaker skal prioriterast framfor andre saker, slo han fast.

