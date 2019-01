Svak oppgang på Oslo Børs

innenriks

Blant dei mest omsette aksjane auka Norsk Hydro med 5,24 prosent til 41,55 kroner etter at det vart kjent at selskapet kan starte opp med full produksjon ved Alunorte-anlegget i Brasil igjen. Equinor-aksjen fall 1,15 prosent til 189,70 kroner, mens sjømatselskapet Mowi fekk ein tilbakegang på 2,01 prosent til 183,25 kroner. Deretter følgde Yara (-1,62 prosent) og DNB (+1,60) på lista over dei fem mest omsette aksjane.

Taparane på Oslo Børs onsdag var fingeravtrykksselskapet IDEX (-3,10 prosent), spelselskapet Gaming Innovation Group (-3,07) og shippingselskapet Frontline (-2,74).

Dei leiande børsane i Europa enda alle opp, med unntak av Londons FTSE 100 som fekk ein tilbakegang på 0,39 prosent dagen etter brexitvoteringa i Parlamentet. Frankfurts DAX 30 kunne notere ein oppgang på 0,27 prosent, mens Paris' CAC 40 steig med 0,49 prosent.

På New York-børsen steig indeksane etter opning som følgje av at fleire bankar leverte gode kvartalsresultat. Ved 17.45-tida norsk tid hadde Dow Jones stige med 0,6 prosent.

Like før ferske tal for dei amerikanske oljelagera vart publiserte onsdag, fall oljeprisen. Prisen henta seg inn etter kvart, og ved 17.45-tida vart eit fat nordsjøolje omsett for 61 dollar fatet.

(©NPK)